أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بافقيه" يبشر أصحاب العقارات القديمة: سيتم تحويلها إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية

Print
"بافقيه" يبشر أصحاب العقارات القديمة: سيتم تحويلها إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية "بافقيه" يبشر أصحاب العقارات القديمة: سيتم تحويلها إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية
قال إن هناك لجاناً للنظر في طلبات التملك وفق مبادئ تضمن للجميع حفظ حقوقهم

قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، مبشراً مَن لديهم عقارات قديمة، بأنه سيتم تحويلها من ملكيات غير مكتملة إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية.

تفصيلاً، أوضح "بافقيه"، في مداخلته عبر "CNBC"، أن هناك لجاناً للنظر في طلبات التملك تعمل وفق مبادئ العدل والإنصاف التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، وستعمل على تثبيت ملكيات المواطنين بعد فحص طلباتهم واستيفاء المتطلبات المقررة نظاماً.

وأبان أن هناك فئات مختلفة من ملكيات العقارات في المملكة، من بينها فئات الاستحكام والوثيقة والمبايعة، موضحاً أن الهدف الرئيس للهيئة هو الوصول إلى أن تكون هناك فئتان فقط، وهما المملوكة بصك وما دون ذلك.الهيئة العامة لعقارات الدولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

ينبع.. أهالي السديس الشمالي يطالبون بإنهاء معاناتهم بسبب سوء شبكة الجوال والإنترنت

موجز الأخبار | الرئيس السيسى يتفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور بمنطقة شرق القاهرة

موجز الأخبار | الرئيس السيسى يتفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور بمنطقة شرق القاهرة

"الأرضي" منقطع.. شمال مخطط 7 بـ"شرائع مكة" تشكو من شبكة الاتصال!

"الأرضي" منقطع.. شمال مخطط 7 بـ"شرائع مكة" تشكو من شبكة الاتصال!

شبكة عيون الإخبارية