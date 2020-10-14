"بافقيه" يبشر أصحاب العقارات القديمة: سيتم تحويلها إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية

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قال إن هناك لجاناً للنظر في طلبات التملك وفق مبادئ تضمن للجميع حفظ حقوقهم

قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، مبشراً مَن لديهم عقارات قديمة، بأنه سيتم تحويلها من ملكيات غير مكتملة إلى ملكيات مكتملة بصكوك رسمية.

تفصيلاً، أوضح "بافقيه"، في مداخلته عبر شبكة "CNBC"، أن هناك لجاناً للنظر في طلبات التملك تعمل وفق مبادئ العدل والإنصاف التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، وستعمل على تثبيت ملكيات المواطنين بعد فحص طلباتهم واستيفاء المتطلبات المقررة نظاماً.

وأبان أن هناك فئات مختلفة من ملكيات العقارات في المملكة، من بينها فئات الاستحكام والوثيقة والمبايعة، موضحاً أن الهدف الرئيس للهيئة هو الوصول إلى أن تكون هناك فئتان فقط، وهما المملوكة بصك وما دون ذلك.الهيئة العامة لعقارات الدولة