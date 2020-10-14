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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الخبز على العائلات المتعففة بلبنان

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قدّم 3 آلاف ربطة استفاد منها 15 ألف فرد.. في "عكار" شمال البلاد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة شمال لبنان.

وجرى أمس توزيع ثلاثة آلاف ربطة خبز استفاد منها 15 ألف فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

وعبّر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، على المساعدات الغذائية المقدمة لهم التي جاءت كداعم مهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بها.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة -ممثلة في المركز- لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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