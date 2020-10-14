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"لنجعلها خضراء".. زراعة أكثر من 100 شتلة سدر بتقنية وصناعي طبرجل

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غُرست في أنحاء الكلية والمعهد بعد تجهيزها بالتمديدات اللازمة لضمان نجاحها

تحت مبادرة "لنجعلها خضراء"، زراعة أكثر من 100 شتلة في الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل بالتعاون مع رابطة سدر الجوف -فريق طبرجل- وذلك بحضور عميد الكلية والمشرف على المعهد الصناعي المهندس يوسف السيف، ووكيل التدريب بندر البريك، ووكيل شؤون المتدربين المهندس عبدالمحسن حميد، وبدعم من رابطة سدر الجوف بطبرجل بقيادة مدالله شطيط الدعيجا، وحسين قبلان اللحاوي، قائد فريق الرابطة سابقًا، وقد دعم الرابطة بمئة شجرة سدر.

يرافقهم مبارك محص، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بطبرجل، وعبدالله فرحان اللحاوي؛ حيث تم غرس الشتلات في أنحاء الكلية والمعهد بعد تجهيزها بالتمديدات اللازمة لضمان نجاحها والاستفادة منها. وشارك في ذلك فريق الكشافة، ومشرف النشاط الرياضي بالكلية المهندس سلطان الجهني.

وقد ثمّن عميد الكلية المهندس يوسف السيف هذا الدعم من رابطة سدر الجوف بطبرجل وجهودهم المباركة في إنجاح هذه المبادرة، كما وجّه شكره لقائد الرابطة والمشاركين في الحملة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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