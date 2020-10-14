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وزّع أمس 42 طن سلال غذائية.. "سلمان للإغاثة" يواصل جهوده في السودان

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على المتضررين من السيول والفيضانات ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به الملك

وزّع أمس 42 طن سلال غذائية..

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد أمس توزيع 42 طناً و800 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم، استفاد منها 2,400 فرد.

يأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وزّع أمس 42 طن سلال غذائية..

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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