"الأونروا" تثمّن الدعم السخي للمملكة للاجئين الفلسطينيين في مختلف بلدان العالم

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"لازاريني" في رسالة لـ"إغاثي الملك سلمان": دعم ودور حيوي كان له الأثر الكبير

ثمّن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الدعم السخي الذي تَلَقّته المفوضية من قِبَل المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ من أجل استمرار الدعم للاجئين الفلسطينيين في مختلف بلدان العالم؛ وذلك عبر رسالة وجهها إلى المركز.

وقدم "لازاريني" الشكر للمملكة -ممثلة في المركز- على الدعم والدور الحيوي الذي كان له الأثر الكبير تجاه اللاجئين الفلسطينيين؛ منوهًا بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين.