أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشورى يطالب بإلغاء شرط "5 سنوات على الثانوية" لقبول الطلاب في الجامعات

Print
الشورى يطالب بإلغاء شرط "5 سنوات على الثانوية" لقبول الطلاب في الجامعات الشورى يطالب بإلغاء شرط "5 سنوات على الثانوية" لقبول الطلاب في الجامعات
دعا إلى إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بأشكاله كافة وتطوير التعليم عن بُعد

الشورى يطالب بإلغاء شرط

طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة التعليم بإلغاء شرط: ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات ، وهي توصية إضافية تقدم بها د. أحمد الزيلعي.

ودعا الشورى مجلس شؤون الجامعات، إلى دراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بأشكاله وصوره كافة، وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية، كما طالب المجلس وزارة التعليم بتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي.

من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة النقل، بعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية وإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات.

وفي قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440 / 1441 هـ، قال المجلس: على وزارة النقل رفع تقارير عن سير التنفيذ في الإستراتيجية الوطنية للنقل إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ، بشأن الإستراتيجية الوطنية للنقل.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

إعلاميون من دول العالم: نجاح منتدى القيم الدينية يبرز رسالة السعودية في تصدير التسامح ونشر السلام

شبكة عيون الإخبارية