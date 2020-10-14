إم يو إيه تختار حلول آي إف آر إس 17 وسيناريو جينيريشن منMoody’s Analytics لمساعدتها على تلبية متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17

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أعلنت اليوم "Moody’s Analytics" أن "إم يو إيه"، وهي شركة تأمين مختلط تعمل في أنحاء موريشيوس وشرق أفريقيا، ستقوم باستخدام حل "ريسك إنتجريتي فور آي إف آر إس 17" وحل "سيناريو جينيريشن" لتوليد السيناريوهات منMoody’s Analytics" " لتلبية متطلبات إعداد التقارير بحسب معيار المحاسبة الممتثل للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 "آي إف آر إس 17".

وقال لافال فو-كيون، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى "إم يو إيه" في هذا السياق: "اخترنا ’Moody’s Analytics‘ كمزود لحلول ’آي إف آر إس 17‘ خاصتنا نظراً لخبرتها الواسعة في مساعدة الشركات على التعامل مع الأنظمة العالمية وأطر المحاسبة". وأضاف: "يتيح لنا العمل مع مزودٍ واحد لحلول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 وحسابات الملاءة المالية استخدام حلول توليد السيناريوهات والخبرة المحاسبية من ’Moody’s Analytics‘، ما يهيئنا للتطبيق الفعال للمعيار الجديد".

هذا وتواجه شركات التأمين تحديات كبيرة إذ ينبغي عليها تلبية متطلبات المعايير الجديدة للمحاسبة فيما هي تخوض غمار بيئة أعمال غير مستقرة. ويربط حل " ريسك إنتجريتي فور آي إف آر إس 17" البيانات والنماذج والنظم والعمليات بين الوظائف الاكتوارية والحسابية من أجل عملية تطبيق فعالة لمعيار "آي إف آر إس 17"، وهو متوفر كحل قائم على البرمجيات كخدمة، وتتيح وظيفته المبتكرة لـ "إم يو إيه" البدء بالانتقال إلى المعيار المحاسبي الجديد على الفور.

هذا وستستخدم "إم يو إيه" حل "ريسك إنتجريتي فور آي إف آر إس 17" إلى جانب مولد الحلول المتّسق مع السوق "ماركت كونسيستانت سيناريو جينيراتور" من "Moody’s Analytics "، وهو مجموعة من أدوات نمذجة الأصول العشوائية التي تساعد شركات التأمين على إنتاج سيناريوهات محايدة المخاطر من أجل تقييم الالتزامات وإعطاء قيمة متسقة مع السوق للخيارات والضمانات على النحو المطلوب بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.

وف هذا السياق، قال كريستوف بوركبشلر، المدير الإداري لدى Moody’s Analytics"": "قمنا بتصميم حل’ريسك إنتجريتي فور آي إف آر إس 17‘ من أجل مساعدة شركات التأمين على تسريع مشاريعهم بموجب المعيار الدولي في إعداد التقارير المالية رقم 17 إلى حد كبير. وإننا نتطلع قدماً إلى دعم ’إم يو إيه‘ أثناء تقدمها في عملية التطبيق". وأضاف: "بما أن شركة ’Moody’s Analytics‘ تقوم بإدارة البنية التحتية لتكنولوحيا المعلومات وصيانة البرمجيات الخاصة بحل ’ريسك إنتجريتي فور آي إف آر إس 17‘، فستستفيد ’إم يو إيه‘ من فترات تطبيق أقصر ومن التزامنا بمساعدتها على التعامل مع التحديثات المستقبلية لهذا المعيار".

وكانت Moody’s Analytics "" قد فازت في وقت سابق من هذا العام بجائزة أفضل حل ’ آي إف آر إس 17‘ للعام وجوائز ضمن أربع فئات أخرى من جوائز "إنشورانس إي آر إم".