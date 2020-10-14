أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصناعات العسكرية" تعلن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً

Print
"الصناعات العسكرية" تعلن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً "الصناعات العسكرية" تعلن تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً
العوهلي: ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة HSI32 الاعتراضية السريعة

دشّنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً؛ ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة.

وعلّق محافظ الهيئة أحمد بن عبدالعزيز العوهلي؛ قائلاً: بتوفيق الله، تم اليوم تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنّع محلياً؛ بحضور أخي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي؛ وذلك ضمن مشروع صناعة وتوطين منظومة (HSI32) الاعتراضية السريعة، التي قامت بصناعتها ونقل تقنيتها شركة الزامل البحرية بمشاركة شركة CMN الفرنسية.الهيئة العامة للصناعات العسكرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية