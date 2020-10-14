"العجلان" يُطلق "اللاءات الثلاثة" في وجه تركيا: هذا أقل رد لنا

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دعا المواطنين ورجال الأعمال إلى مقاطعتهم.. أساءوا لقيادتنا وبلدنا

أطلق عجلان العجلان؛ رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة السعودية بالرياض اللاءات الثلاثة في وجه الاقتصاد التركي، داعياً إلى عدم التعامل معهم لاستمرار إساءتهم للقيادة السعودية.

وتفصيلا، غرّد "العجلان"؛ بقوله: أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. ‏لا استيراد.. ‏لا سياحة..‏ نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي.

وأضاف العجلان: ‏حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضدّ استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا.عجلان العجلان