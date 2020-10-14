أذربيجان تنفي إسقاط مقاتلة "سو-25"

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قالت: لم ترفع مقاتلة من هذا إلى السماء

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية تقارير الجانب الأرميني عن إسقاط مقاتلة "سو-25" في قره باغ.

وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة الأرمينية شوشان ستيبانيان، على فيسبوك، في وقت سابق، إسقاط المقاتلة الأذربيجانية "سو-25"، وأشارت إلى أن مقاتلات الجانب الأذربيجاني تعمل تحت حماية من الطائرات "إف-16" التركية على طول خط الجبهة.

وجاء في بيان الوزارة الأذربيجانية: "أذربيجان لا تستخدم مقاتلات، ولم ترفع مقاتلة من طراز "سو-25" إلى السماء".

واندلعت، في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاماً وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.

ورغم الاتفاق على هدنة، إلا أنها اتسمت بالهشاشة منذ سريانها يوم 10 أكتوبر الجاري، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكات صارخة للهدنة وتنفيذ هجمات ضد المدنيين.أرمينيا أذربيجان