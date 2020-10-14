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.. لحظة وقوع انفجار في مطعم بسبب خطأ عامل

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بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار في مطعم بسبب خطأ عامل .. لحظة وقوع انفجار في مطعم بسبب خطأ عامل
مقتل فتاة وإصابة ثمانية من أصدقائها

بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار في مطعم بسبب خطأ عامل

ارتكب عامل بأحد المطاعم بالأرجنتين خطأ قاتلًا، حين صب الكحول في إناء من السيراميك لإعادة إشعال النيران في المدفأة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران وانفجار المدفأة ومقتل فتاة وإصابة ثمانية من أصدقائها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، توفيت الفتاة الضحية لوسيا كوستا (19 عامًا)، بعد انفجار مدفأة خارجية في مطعم في الأرجنتين.

ووقع الحادث المأساوي مساء الجمعة في مطعم بمنطقة سان ميغيل في مدينة بوينس آيرس، بعد بضع دقائق من قيام موظف بصب وعاء من الكحول في إناء من السيراميك لإعادة إشعال النيران لتدفئة الضيوف.

ويظهر مروع لحظة وصول "كوستا" وصديقة لها إلى طاولة يجلس عليها بقية الأصدقاء، وبعدها بثوان حدث الانفجار.

وقد اشتعلت النيران في ملابس وجسد "كوستا"؛ مما تسبب بإصابتها بحروق في 40% من جسدها، وبعدها تعرضت لسكتة قلبية في مستشفى محلي قبل إعلان وفاتها يوم السبت الماضي.

كما أدى الانفجار إلى إصابة 8 من أصدقائها الذين كانوا يجلسون على نفس الطاولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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