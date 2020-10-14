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إشعارات بالإزالة لملاك المباني المهجورة بأحياء الزاهر والعتيبية والنزهة بمكة

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أمهلتهم أسبوعين لمراجعة البلدية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم

إشعارات بالإزالة لملاك المباني المهجورة بأحياء الزاهر والعتيبية والنزهة بمكة

تلقى مُلاك المباني المهجورة التي يُخشى سقوطها -لا سمح الله- بأحياء العتيبية والزاهر والنزهة بمكة المكرّمة، إشعارات بمراجعة بلدية العتيبية وذلك خلال مدة أسبوعين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم.

تفصيلاً، قامت بلدية العتيبية الفرعية بإشعار ملاك 15 مبنى عن طريق وضع الملصقات التحذيرية على جدران المباني، بعد معاينتها المبدئية من قِبل المختصين بالبلدية واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيالها، وذلك في إطار جهود الأمانة لإزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري ودرء أخطار المباني المهجورة عن المجاورين.

وأهابت البلدية بأصحاب المباني المهجورة، سرعة التوجه إلى البلدية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم، مؤكدةً حصر وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، التي تمثل خطراً بيئياً وصحياً على سكان المنطقة، وفي حال عدم الالتزام بالمراجعة تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المباني بعد انتهاء المهلة، ومنها إزالة المباني التي تشكل خطورة، وفرض تكلفة الهدم والإزالة على أصحابها.

إشعارات بالإزالة لملاك المباني المهجورة بأحياء الزاهر والعتيبية والنزهة بمكة

إشعارات بالإزالة لملاك المباني المهجورة بأحياء الزاهر والعتيبية والنزهة بمكة

إشعارات بالإزالة لملاك المباني المهجورة بأحياء الزاهر والعتيبية والنزهة بمكة

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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