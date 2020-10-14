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الأردن يعلن استثناء الإعلاميين من الحظر الشامل

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الأردن يعلن استثناء الإعلاميين من الحظر الشامل الأردن يعلن استثناء الإعلاميين من الحظر الشامل
قالت: عبر منحهم تصاريح مؤقتة لتسهيل مهام عملهم

الأردن يعلن استثناء الإعلاميين من الحظر الشامل

دعت هيئة الإعلام الأردني ممثلي وسائل الإعلام الذين تتطلب طبيعة عملهم الوجود في مؤسساتهم في أثناء فترة حظر التجول الشامل، تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار.

وأكدت الهيئة، أن "التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل، والذي سيطبق يومَي الجمعة والسبت الموافقين 16 و17 من أكتوبر الجاري".

وقال مدير عام الهيئة ذيب القرالة: "الهدف هو التسهيل على قطاع الإعلام.. سيتم منح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام، من خلال التقدم بطلب استثناء من قرار الحظر الشامل، وإرساله عبر البريد الالكتروني للهيئة".

وأكد القرالة؛ أنه "لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق "الواتساب"، أو التي تصل بشكل فردي دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء".الأردن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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