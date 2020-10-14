في "ملهم" بالرياض.. مزاد الصقور يسجل صفقة قياسية ببيع صقر بـ650 ألف ريال

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مميزات نادرة من نوع "فرخ شاهين" تم طرحه في محافظة رفحاء

شهد مزاد نادي الصقور السعودي، مساء أمس، منافسات قوية للظفر بصقورها الخمسة، التي عُرضت على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض.

وبلغت صفقات الصقور الخمس نحو 996 ألف ريال، ووصلت قيمة إحداها لـ650 ألف ريال؛ وذلك لمواصفاته المميزة وندرته في عالم الصقور ومن نوع "فرخ شاهين"، للطاروح عبدالله نعيس الشمري، الذي تم طرحه في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ويصل طوله لـ15 إنشًا وعرضه 15 إنشًا ونصفًا، ووزنه 1007 جرامات، وذهب لحمود بن زومان الهاجري، الذي حسم المنافسة من الدقيقة الأولى بمبلغ 100 ألف ريال.

أما ثاني صقور المزاد، "شاهين قرناس"، فكان للطاروح فيحان الدوسري، قادمًا من الشعيبة غربي المملكة، والذي تم طرحه الاثنين الماضي، بطول 14 إنشًا ونصفًا، وعرض 15 إنشًا وربعًا؛ فيما بلغ وزنه 959 جرامًا، وظفر به هويشل ظافر المصروري الدوسري بـ65 ألف ريال.

وجاء الصقر الثالث ليزيد من حدة المنافسة على "فرخ شاهين"، الذي تم طرحه في ظهرة حفر الباطن، للطاروح حمدان عوض عبيد الشمري، ولمواصفاته الفريدة وندرته رسا على مالكه الجديد صالح بن عبدالعزيز المطيري بقيمة 650 ألف ريال، واتسم طوله وعرضه بـ16 إنشًا وبلغ وزنه 1122 جرامًا، وهي الصفقة الأعلى حتى الآن في مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

أما الصقر الرابع "شاهين قرناس، من طرح منطقة الفاو الشمالي بحفر الباطن، للطاروح متعب فلاح الحربي؛ فقد بيع بـ31 ألف ريال، وكان من نصيب عامر بن غانم العجمي، ويصل طوله إلى 14 إنشًا ونصفًا، وعرضه 15 إنشًا ونصفًا، ووزنه 1020 جرامًا.

واختتم مزاد اليوم الخامس بطرح صقر من نوع "فرخ شاهين" تم طرحه في الدبدبة، للطاروح نايف برغش العنزي، ويبلغ طوله 15 إنشًا وربع، وعرضه 16 إنشًا إلا ربعًا، ووزنه 1020 جرامًا، وقد كان من نصيب مشريه الجديد ناصر العدواني بـ150 ألف ريال.