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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة والطائف والشرقية

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة والطائف والشرقية "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة والطائف والشرقية
يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على مكة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، الطائف، الشرقية)، فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرّمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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