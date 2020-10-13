الطالبة الموهوبة "رشا القحطاني": لا فروقات أو تحيز في الحكم على الموهبة والقدرات العقلية

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قالت: إن "موهبة" تحكم على عقلك دون النظر لأي خلفيات ثقافية أو اجتماعية أو مادية

رفضت الطالبة "رشا بنت محمد القحطاني"، من منسوبات برنامج موهبة الإثرائي البحثي، وجود أي فروقات بين الذكور والإناث أو تحيز فيما يتعلق بالحكم على الموهبة والقدرات العقلية لدى الجنسين؛ فلا تمايز أو تمييز.

وأوضحت أنه "عندما تحكم عليك موهبة فهي تحكم على عقلك دون النظر لأي خلفيات ثقافية أو اجتماعية أو مادية؛ فموهبة تعطيك العدل"، مضيفة: "عندما يحكم أحد على عقلك وعلى قدراتك العقلية فثق أنه يحدثك من منظور حيادي لا من منظور متحيز".

وعن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين أوضحت "القحطاني" لـ"سبق" أن "الاختبار يقيس القدرات العقلية للطالب حتى يجتاز درجة معينة ويتم قبوله، وبعدها يتم قبوله في منحة الشراكة مع "موهبة" أو برامج موهبة في الصيف"، لافتة إلى أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الحادية عشرة، أقامته "موهبة" بالشراكة مع وزارة التعليم والتعاون مع المركز الوطني للقياس للكشف عن الموهوبين، مشيرة إلى أن البرنامج أكمل 10 سنوات؛ إذ يدخل هذه السنة عامه الحادي عشر، متمنية التوفيق لجميع المشاركين.

ودعت الموهوبة "القحطاني" الطلاب والطالبات إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج وألا يترددوا مطلقًا ليعيشوا تجربة إبداع ومعراج مميزة وجميلة وثرية.

وأكدت الطالبة المبدعة القحطاني أن "موهبة" تجاوزت مصاعب وتحديات الأزمة العالمية لجائحة فيروس "كورونا".

وقالت: "كانت موهبة أقوى من مؤسسات أخرى وصمودها في ظل هذه الجائحة؛ إذ لم تتوقف برامجها واستمرت، وكان الدعم المعنوي والمادي بجميع أشكاله متوفرًا في جميع الأوقات؛ حرصًا من المؤسسة على ألا يفقد الطالب الموهوب شغفه بالعلم والمعرفة، وإن شاء الله سنعود أقوى بعد هذه الأزمة لأننا عملنا في وقت الأغلب لم يكن يعمل فيه".

وعن ترشيح أكثر من 594 ألف طالب وطالبة خلال السنوات العشر الماضية من عمر البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين؛ أكدت "أننا جميعًا كوطن وشعب نشعر بالفخر بوجود هذا الرقم الكبير بيننا من المتميزين والموهوبين".

وتؤكد "رشا القحطاني" التي تدرس بالصف الثالث الثانوي بمدارس الرياض، وهي عضو رابطة إعلام الموهوبين والمرشحة لبرنامج تلمذة للبحوث العلمية 2020: بأن "موهبة" هي عائلتها الثانية ولا تنظر لها كمؤسسة فقط.

وكانت المملكة اليوم أطلقت رسميًّا في الرياض، أكبر حملة سعودية لاكتشاف الطلبة الموهوبين في جميع المناطق، وذلك من خلال البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في نسخته الحادية عشرة، الذي تقوده مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم والتعاون مع المركز الوطني للقياس، وذلك برعاية وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر مؤسسة موهبة، وبحضور الأمين العام لـ"موهبة" الدكتور سعود المتحمي، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

يذكر أن أعداد المرشحين والمختبرين والمؤهلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، وخاصة في العام الماضي 2020 مقارنة بأعدادهم مع بدء البرنامج عام 2011؛ حيث ارتفعت أعداد المرشحين من 43104 طلاب وطالبات إلى 75996 طالباً وطالبة بنسبة 43%، فيما ارتفع عدد المختبرين من 27782 طالباً وطالبة إلى 53553 طالباً وطالبة بنسبة 47 %، وزادت أعداد المؤهلين من 7529 طالباً وطالبة إلى 17327 طالباً وطالبة بنسبة 56 %.

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين عام 2011م، وشملت 16 إدارة تعليم بنين وبنات، ثم المرحلة الثانية في 2012م، وشملت 29 إدارة تعليم بنين وبنات، تلتها المرحلة الثالثة عام 2013م، وتضمنت تغطية بقية إدارات التعليم، ليصبح الإجمالي 47 إدارة تعليمية.

