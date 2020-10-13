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اتفاق سعودي أمريكي على موعد انطلاق الحوار الاستراتيجي بواشنطن

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اتفاق سعودي أمريكي على موعد انطلاق الحوار الاستراتيجي بواشنطن اتفاق سعودي أمريكي على موعد انطلاق الحوار الاستراتيجي بواشنطن
ضمن لقاء يجمع الوزيرين: "بن فرحان" و"بومبيو" في الولايات المتحدة

اتفاق سعودي أمريكي على موعد انطلاق الحوار الاستراتيجي بواشنطن

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإطلاق "الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر حساب السفارة الأمريكية بالرياض، إلى أن الوزيرين يلتقيان بالعاصمة الأمريكية لإطلاق "الحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي".

وكشفت الخارجية أن الحوار سيركز على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين.

وترتبط وأمريكا بعلاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة منذ عقود، وتعد المملكة شريكًا استراتيجيًّا لواشنطن في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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