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العين يواصل صفقاته لخوض معترك دوري المحترفين.. ويوقع مع البرازيلي "جيترسون"

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العين يواصل صفقاته لخوض معترك دوري المحترفين.. ويوقع مع البرازيلي "جيترسون" العين يواصل صفقاته لخوض معترك دوري المحترفين.. ويوقع مع البرازيلي "جيترسون"
مقابل مليون يورو

العين يواصل صفقاته لخوض معترك دوري المحترفين.. ويوقع مع البرازيلي

قال رئيس نادي مارتيمي البرتغالي، كارلوس بيريرا ، إن نادي العين السعودي تعاقد مع اللاعب البرازيلي جيترسون ، مقابل مليون يورو .

ونقل موقع "مايس فوتبول" البرتغالي، تصريحات رئيس مارتيمي والذي تمنى خلالها التوفيق للاعب، خلال رحلته الجديدة في المنطقة العربية.
ويلعب جيترسون في مركز المهاجم الثاني، منذ انتقاله إلى مارتيمي في عام 2018، ليشارك مع الفريق في 48 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف فقط مع صناعة هدفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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