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"السديس" يُدشن خطة وكالة المسجد النبوي لمكافحة العدوى

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"السديس" يُدشن خطة وكالة المسجد النبوي لمكافحة العدوى "السديس" يُدشن خطة وكالة المسجد النبوي لمكافحة العدوى
وجّه بتطبيق نظم التطهير والتعقيم بالأوزون أو المطهرات الآمنة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، خطة الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية لمكافحة العدوى وتطبيق نظم التطهير والتعقيم بالأوزون أو المطهرات الآمنة.

وذكر مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية المهندس فوزي الحجيلي، أن الإدارة وضعت هذه الخطة لتقييم الوضع الراهن لعمليات النظافة والتطهير والتعقيم في نطاق المسجد النبوي ومراجعة المواقع المختلفة من حيث الأحمال الميكروبية بحيث تتضمن العديد من الزيارات الميدانية والتحاليل الميدانية والمختبرية، ووضع آليات ونظم مكافحة مسببات الأمراض الميكروبية وخطة المتابعة والرصد والمراجعة الدورية .

وأوضح "الحجيلي" أن الهدف من الخطة تقييم الأحمال الميكروبية بنوعيها الطبيعي والممرض ومراجعة وتطوير عمليات النظافة والتطهير والتعقيم بمختلف المواقع في نطاق المسجد النبوي واقتراح نظم حديثة عالمية للتحكم في العدوى ومسببات الأمراض، إضافة إلى الرصد والمراجعة الدورية لضمان الأمان الحيوي والسلامة الصحية للمصلين والزائرين والعاملين وفق معايير قياسية عالمية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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