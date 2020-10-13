مطار بيروت: عائلة مخلوف غادرت لبنان وفق الإجراءات المتبعة

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- قالت قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي، السبت، إن زوجة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، مع طفليها و6 أشخاص، غادروا عبر المطار أوائل الشهر الجاري "وفق الإجراءات المتبعة مع كل المسافرين".

جاء ذلك في بيان لقيادة الجهاز، إثر تناقل وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن سفر عائلة مخلوف، قريب رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل احتدام الخلاف بينهما، عبر مطار بيروت، بطريقة غير قانونية عبر طائرة خاصة، بإشراف أحد المسؤولين الحزبيين الذي دخل إلى منطقة يحظر الدخول إليها.

ومؤخرا، احتدم الخلاف بين مخلوف ونظام الأسد، حيث خرج الأول الذي يملك شركة مشغل خلوي (سيريتل) في سوريا، بتسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشتكي فيها من زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام على شركاته.

وأضافت قيادة الجهاز في بيانها الذي وصل الأناضول نسخة منه، أنه "لم يكن في وداعهم أي مسؤول حزبي".

وتابع البيان أن "المدعوة رزان عثمان زوجة المدعو رامي مخلوف، دخلت إلى لبنان مع عائلتها عبر طريق المصنع (الحدود البرية) بتاريخ 2/10/2020، وغادرت من المطار بالتاريخ نفسه، متجهة إلى دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية، يرافقها ثمانية أشخاص من بينهم طفلاها".

وأضاف البيان: "لقد حضروا بشكل طبيعي إلى المطار وفق الآلية المعتمدة وتم توشيح (مراجعة) جوازات سفرهم قبل صعودهم إلى الطائرة، وسلمت جوازاتهم باليد، ولم يكن في وداعهم أي مسؤول حزبي".

وأشار البيان إلى أنه "تم تمرير جميع حقائبهم على آلات التفتيش بشكل طبيعي كباقي المسافرين".

الاناضول