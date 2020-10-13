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معارك "ناجورني كاراباخ" تضاعف إصابات "كورونا" في أرمينيا وأذربيجان

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معارك "ناجورني كاراباخ" تضاعف إصابات "كورونا" في أرمينيا وأذربيجان معارك "ناجورني كاراباخ" تضاعف إصابات "كورونا" في أرمينيا وأذربيجان
تعبئة القوات وانتقال السكان يساعدان على توطُّن الفيروس

معارك

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن المعارك بين القوات الأرمينية الانفصالية في ناجورني كاراباخ والجيش الأذربيجاني في الأسابيع الأخيرة، تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

أوضح المتحدث باسم المنظمة طارق جسارفيتش في مؤتمر صحافي في جنيف أن عدد الإصابات الجديدة المسجّلة تضاعف خلال أسبوعين في أرمينيا، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 80 في المائة في أذربيجان خلال الأسبوع الأخير.

ولفت "جسارفيتش" أن "كوفيد-19" لا يحترم الحدود وخطوط الجبهة، ويستغلّ كل تراخ لليقظة وكل أزمة تحوّل الانتباه عن الجهود العالمية الهادفة إلى وقف مساره القاتل، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأشار إلى أن تعبئة القوات وانتقال السكان، يساعدان في توطُّن الفيروس.

ونتيجة المعارك، سجّل عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" ارتفاعاً حاداً في أرمينيا وأذربيجان، حيث تعزز منظمة الصحة العالمية عملياتها للاستجابة إلى الحاجات الصحية المتزايدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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