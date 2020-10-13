أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد تعثرها المؤقت.. منصة "مدرستي" تعود للعمل

Print
بعد تعثرها المؤقت.. منصة "مدرستي" تعود للعمل بعد تعثرها المؤقت.. منصة "مدرستي" تعود للعمل
العطل جاء في بداية اليوم الدراسي

بعد تعثرها المؤقت.. منصة

عادت منصة "مدرستي" للعمل، بعد تعثرها، في بداية اليوم الدراسي اليوم الثلاثاء، وذلك بالنسبة للمرحلة الابتدائية.

وفوجئ عدد من المستخدمين بعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة واختفاء الجدول المدرسي وعدم تمكنهم من مشاهدة الدروس في الحصة الأولى.

واستعان عدد منهم بمنصة "التيمز" التي استخدمها المعلمون والطلاب بديلاً للمنصة بعد تعطلها ليكملوا يومهم الدراسي وتحديدًا الحصة الأولى.

ووصل وسم #منصة_مدرستي إلى الترند بأكثر من 37 ألف تغريدة حيث بلغ المركز الأول، وتناقل عدد من المغردين الحلول العاجلة بخصوص إمكانية الدخول للحصص.

مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية