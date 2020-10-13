شاهد.. نائب وزير التعليم يستمع لمقترح طالب بالصف الخامس الابتدائي

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طلب تقديم موعد الدوام الدراسي.. و"العاصمي" يعده بدراسة مقترحه

وعد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، طالبا بالصف الخامس الابتدائي، ببحث إمكانية تقديم موعد اليوم الدراسي لطلاب المرحلة الابتدائية، موضحا له أن الوزارة تسعى لخلق التوازن في مواعيد الدراسة بين مراحل التعليم لكي لا يكون هناك ضغط على الأسر والطلاب والمعلمين.

وفي التفاصيل، تقدم طالب موهوب بين الصفوف، مدفوعا بدعم وتشجيع والدته وذلك على هامش حضوره حفل تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ‏في عامه الحادي عشر، ليطرح بثقة وشجاعة مقترحه بين يدي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وبحضور الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

وقال الطالب الصغير: "نريد منكم تقديم موعد اليوم الدراسي ليكون لدينا متسع من الوقت لندرس فيه ونحل واجباتنا".

ورد نائب الوزير الذي أنصت وتفاعل مع الطالب، بالقول: إن "الوزارة تدرس كل ذلك وتحاول الموازنة بين المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية لإيجاد التوقيت المناسب لكل مرحلة، كي لا يكون ضغطا على الأسرة والطلاب والمعلمين"، مستدركا: "لكن أعدك إن شاء الله نبحث إمكانية ذلك".

وقال الطالب فيصل عبدالله، الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي لـ"سبق" عن مقترحه الذي قدمه لنائب وزير التعليم: "طلبت تقديم وقت اليوم الدراسي ليكون هناك متسع من الوقت بقية اليوم لحل الواجبات والمذاكرة، مثلا من الساعة الثانية عشر ظهرا بدلا من التوقيت الحالي، الذي يبدأ فيه اليوم الدراسي من الثالثة عصرا، لاسيما ونحن مقبلون على فترة الاختبارات"، معربا عن أمله في الاستجابة من مسؤولي الوزارة.