بالطائف.. البلدية النسائية تضبط مواد تجميل تالفة بمرفق لبيع الجملة

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ضبط غرف نوم للعمالة داخل مقارّ العمل.. إضافة إلى 55 مخالفة صحية

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "البلدية النسائية الفرعية" كميات كبيرة من مستحضرات التجميل النسائية المنتهية الصلاحية، والتي كُشف عن وجودها بأحد مرافق بيع مواد التجميل ومستحضراتها بالجملة.

جاء ذلك ضمن جولة رقابية نفذتها الفرق الميدانية النسائية على الأنشطة التجارية النسائية بالطائف؛ حيث شملت الجولة الرقابية وفقًا لبيان أصدرته الأمانة أكثر من 60 نشاطاً تجارياً؛ منها المشاغل وصوالين التجميل ومحلات بيع مستحضرات التجميل والأسواق النسائية.

وقد تم رصد مخالفات تتعلق بالنظافة، وبيئة العمل داخل المشاغل، ووجود غرف للعمالة داخل مكان العمل، وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تدنّي مستوى الأدوات المستخدمة، كما بلغت المخالفات المرصودة 55 مخالفة صحية؛ منها مخالفات نظامية تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.

وذكر البيان أن مرافق الأنشطة النسائية تخضع للرقابة المستمرة، من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية النسائية الفرعية واللجان الرقابية المختصة.