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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8601.07 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8601.07 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8601.07 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8601.07 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 56.13 نقطة ليقفل عند مستوى 8601.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، والبحر الأحمر، والبابطين، والأهلي، وسامبا؛ الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: تهامة، واليمامة للحديد، وبوبا العربية، والأندلس، وسويكورب وابل ريت؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.82%.

فيما كانت أسهم شركات: سيرا، والإنماء، ودار الأركان، والعقارية، والكابلات السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سيرا، والإنماء، والأهلي، والأسماك، والراجحي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 270.71 نقطة ليقفل عند مستوى 14978.97 نقطة، وبتداولات بلغت 54 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 780 ألف سهم تقاسمتها 1886 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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