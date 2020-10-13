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.. تدمير صاروخ باليستي حوثي كان مجهّزًا للإطلاق باتجاه

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فيديو .. تدمير صاروخ باليستي حوثي كان مجهّزًا للإطلاق باتجاه السعودية .. تدمير صاروخ باليستي حوثي كان مجهّزًا للإطلاق باتجاه
التحالف: مستمرون في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية في اليمن

فيديو .. تدمير صاروخ باليستي حوثي كان مجهّزًا للإطلاق باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه ونشرت قناة مقطع للواقعة .

وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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