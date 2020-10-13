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في زمن كورونا.. عقاب مخيف لرجل أزعج امرأة ألمانية

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في زمن كورونا.. عقاب مخيف لرجل أزعج امرأة ألمانية في زمن كورونا.. عقاب مخيف لرجل أزعج امرأة ألمانية
جاري البحث عنها خوفًا من الفيروس

في زمن كورونا.. عقاب مخيف لرجل أزعج امرأة ألمانية

في ألمانيا تعرض رجل ستيني لعقاب مخيف من امرأة كان يقف خلفها في طابور أمام ماكينة الصراف الآلي، وذلك بعدما اقترب الرجل منها لمسافة سنتيمترات، رافضًا الابتعاد لمسافة آمنة طبقًا لإجراءات مكافحة .

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، في ظل التخوفات المنتشرة حول العالم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، قامت سيدة ألمانية بنزع كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وقامت بالسعال في وجه شخص موجود بالقرب منها.

وقال متحدث باسم الشرطة الأحد إنه يشتبه في أن سبب هذا التصرف من قبل المرأة، في بلدة أوبرتويرينغن بولاية بادن فورتمبرغ جنوبي البلاد، هو عدم توافر مسافة التباعد الجسدي من قبل الشخص (60 عامًا تقريبًا) الذي كان واقفًا على بعد سنتيمترات قليلة خلف المرأة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن المواطنة (30 عامًا تقريبًا) ارتدت الكمامة مجددًا بعد هذه الواقعة.

وكانت إحدى شهود العيان والموجودة في المكان قد لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة، والتي تبحث عن طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه إذا تبين أن السيدة مصابة بفيروس كورونا، مثلاً، فسيتعين عليها أن تواجه دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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