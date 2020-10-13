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أمانة جدة تغلق 329 محلاً تجارياً وورشة لمخالفتها الاشتراطات البلدية

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أمانة جدة تغلق 329 محلاً تجارياً وورشة لمخالفتها الاشتراطات البلدية أمانة جدة تغلق 329 محلاً تجارياً وورشة لمخالفتها الاشتراطات البلدية
بعد حملة للتأكد من التزامها والبروتوكولات الوقائية ونظام التراخيص

أمانة جدة تغلق 329 محلاً تجارياً وورشة لمخالفتها الاشتراطات البلدية

أغلقت أمانة محافظة جدة (329) محلاً وورشة خلال حملة رقابية في نطاق البلديات، وذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية .

وأسفرت الحملة الميدانية للبلديات الفرعية على المحال التجارية والورش في أنحاء المحافظة عن مخالفة(262) محلاً و(67) ورشة ، لمخالفتها الأنظمة والتعليمات ونظام التراخيص.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن زبن الله المطيري، أن البلديات الفرعية والإدارة العامة للخدمات البلدية قامت بحملة واسعة للتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة والتي تشمل جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد المهندس المطيري على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن القطاعات ذات الاختصاص، مقدمًا شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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