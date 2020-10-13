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"بناء" تدعم أبناءها الأيتام بمراحل التعليم بـ ٥٤٠ جهازًا لوحيًا

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توزعها على طلاب وطالبات العام والجامعي

وزعت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ٥٤٠ جهازًا لوحيًا على مستفيديها من الطلاب والطالبات الذين يدرسون بمراحل التعليم العام والجامعي ضمن حملة "نبني مستقبل الأيتام" .

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن الحملة تهدف إلى تأمين 1061 جهاز لابتوب وجهازًا لوحيًا في المرحلة الأولى، حيث تعمل الجمعية على استكمال المرحلة الثانية ليصل عدد الأجهزة التي تسعى الجمعية لتأمينها 3500 جهاز .

وأعرب الخالدي عن شكره لكافة المساهمين في دعم هذه الحملة التي ساهمت في تأمين الأجهزة المطلوبة للأيتام وفي فترة وجيزة مما يؤكد التفاعل المجتمعي مع مبادرات الجمعية المختلفة .

يذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها الجمعية مع بداية ظهور جائحة كورونا وتهدف إلى تمكين الطلاب الأيتام من مواصلة التعليم بكل سهولة ويسر وعبر القنوات الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم والتي تتضمن حلولاً تعليمية متقدمة مدعومة بتقنيات تعليمية حديثة من شأنها خلق أجواء تعليمية تفاعلية تجذب انتباه الطالب وتقدم له المعلومة بطرق مبتكرة تتماشى مع توجهات الوزارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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