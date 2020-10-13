أمانة جدة تكرم الفائزين والداعمين في مسابقة نحن الوطن

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استمرت شهرًا بالشراكة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

توجت أمانة محافظة جدة اليوم، ثمانية فائزين في مسابقة "نحن الوطن" والتي انطلقت ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ 90 للمملكة بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجرى تكريم الفائزين والرعاة الداعمين خلال الحفل الذي أقيم بمقر الأمانة الرئيسي بحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني.

وانطلقت مسابقة نحن الوطن في السابع من سبتمبر الماضي بنظام المشاركة عن بعد عبر موقع إلكتروني مخصص تحقيقًا للإجراءات الاحترازية، واستمرت شهرًا كاملاً لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من المشاركين، فيما هدفت المسابقة إلى تعزيز روح الانتماء للوطن وتوطيد الروابط الاجتماعية وإلقاء الضوء على الإرث الثقافي للمملكة، بجانب الاحتفاء بيوم الوطن بوعي وحذر، ونشر الثقافة التقنية وتوظيفها للتعبير عن حب الوطن.

وحقق الفوز بالجائزة في فرع الرسم كل من: (علي يحيى الزهراني، ميار كعكي، خالد زوبع، ريماس رواس) بينما حققها في فرع المشاركات الخاصة كل من: (البراء قاسم "من ذوي الإعاقة"، هاشم خان، السفير فهد المنصوري، فاطمة علي).

وتنافس المشاركون في إبراز حبهم للوطن بصورة أو رسمة أو كلام من القلب حسب شعار المسابقة المعلن عنها سابقاً وحسب الاشتراطات الموضوعة لها بحصول المشترك على أعلى تصويت بالمسابقة والذي يُؤهله للفوز بالجوائز حسب كل تصنيف، وجرى اختيار الفائزين من قبل لجنة من الغرفة التجارية والجهة المنظمة للمسابقة.

وسجل الموقع الإلكتروني للمسابقة أكثر من 380 ألف زائر و 903 مشاركات من مختلف الجنسيات والأعمار وفئات المجتمع، وتجاوز التصويت على المشاركات حاجز الـ 72 ألف صوت، ولاقت المسابقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهدة التغريدات عبر برنامج التدوين المصغر تويتر 47,107 مشاهدة، وحصلت تغريدات مشاركة ذوي الاعاقة 5796 مشاهدة على نفس الحساب، بينما بلغت مشاهدة المنشورات عبر حساب المسابقة على انستغرام نحو 3578 مشاهدة.