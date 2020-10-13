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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات في السودان

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يوم أمس شهد توزيع 42 طنًا و800 كيلو من السلال الغذائية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وشهد يوم أمس توزيع 42 طنًا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم، استفاد منها 2,400 فرد.
ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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