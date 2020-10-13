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عبر "اعتمرنا".. "الحج" تطلق تصاريح الصلاة في المسجد الحرام والروضة والسلام على الرسول

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عبر "اعتمرنا".. "الحج" تطلق تصاريح الصلاة في المسجد الحرام والروضة والسلام على الرسول عبر "اعتمرنا".. "الحج" تطلق تصاريح الصلاة في المسجد الحرام والروضة والسلام على الرسول
كانت قد أطلقت أداء العمرة منذ أسابيع وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين

عبر

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم اليوم إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح من خلال تطبيق "اعتمرنا".

واشتملت التصاريح الجديدة على: تصريح الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وتصريح السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وفقاً لما نقلته إمارة مكة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت أداء العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" منذ أسابيع وفق إجراءات وبروتوكولات صحية لسلامة المعتمرين.وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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