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مدير "هدف" يطلع على خطط التوطين في شركة "تبوك الدوائية"

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مدير "هدف" يطلع على خطط التوطين في شركة "تبوك الدوائية" مدير "هدف" يطلع على خطط التوطين في شركة "تبوك الدوائية"
"المهيزع" يثمّن المبادرات الهادفة لتعزيز حضور الكوادر الوطنية

مدير

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، حرص الصندوق على توفير الممكنات والمحفزات لمنشآت القطاع الخاص من أجل تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وبما يدعم التوطين الوظيفي للقطاع، والعمل على تلبية احتياجات الشركة بما يسهم في تمكين أبناء وبنات المنطقة من الفرص الوظيفية المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم, المدير العام لشركة تبوك الدوائية الدكتور عبدالله المهيزع, حيث شاهد الجعويني خلال زيارته شركة تبوك الدوائية، عرضاً مرئياً حول معدلات التوطين في الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، والشراكات التي عقدتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الشراكة مع "هدف" من خلال برامج ومبادرات الدعم المقدمة التي استفادت منها الشركة، كبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وبرنامج دعم التوظيف وبرنامج التدريب الصيفي "صيفي" ومنصة التدريب الإلكتروني "دروب" وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

من جهته، استعرض الدكتور "المهيزع" خلال اللقاء برامج وخطط التوطين في الشركة وآلية العمل للمساهمة في رفع معدلات التوطين.

وأكد على حرص الشركة على رفع نسبة التوطين في الشركة إلى مستويات عالية، مثمناً مبادرات الصندوق المتنوعة الهادفة إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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