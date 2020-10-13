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بعد تأجيل لأسابيع وتلميح "مرحبًا.. سرعة".. "آبل" تكشف عن سلسلة آيفون 12 الليلة

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بعد تأجيل لأسابيع وتلميح "مرحبًا.. سرعة".. "آبل" تكشف عن سلسلة آيفون 12 الليلة بعد تأجيل لأسابيع وتلميح "مرحبًا.. سرعة".. "آبل" تكشف عن سلسلة آيفون 12 الليلة
إضافة إلى ماك بوك وغيرها من منتجات الشركة.. وتوقعات بإعلان يخص الـ "5g "

بعد تأجيل لأسابيع وتلميح

تستعد شركة أبل، اليوم، في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت كاليفورنيا والثامنة مساءً بتوقيت ، لعقد مؤتمرها الذي ستعلن خلاله عن سلسلة iPhone 12، بالإضافة إلى أجهزة ماك بوك وغيرها من منتجات شركة آبل.

يأتي ذلك بعد أسابيع من التأخير والاضطرابات المرتبطة بتفشي جائحة كورونا،

وتضمنت دعوة "أبل" للحدث الخاص بالكشف عن هاتفها عبارة "مرحبًا.. سرعة"، مما اعتبره كثيرون تلميحًا من الشركة الأمريكية إلى دمج الجهاز لتقنية الجيل الخامس من الاتصالات، أو سرعة المعالج.

وبحسب "أخبار اليوم" المصرية فمن المتوقع أن تمنح "آبل" مستخدميها خيارات أكثر من المعتاد مع أحدث تشكيلة من الهواتف الذكية، إذ تستعد الشركة لإطلاق 4 أنواع جديدة من هاتف آيفون، تتراوح أحجامها من 5.4 بوصة إلى 6.7 بوصة.

وكانت الشركة قد التزمت بـ3 أنواع من الهواتف التي أطلقت في السنوات الأخيرة، مع هاتف أساسي واحد وهاتفين أغلى ثمناً مع كاميرات أكثر وشاشات عرض أفضل، ولكن هذه المرة، قد يساعد نموذج رابع أكثر أساسية مع شاشة أصغر، باسم "آيفون ميني 12" بحسب الشائعات، في استهداف المستهلكين الأكثر اهتماماً بالسعر.

ومن المفترض أن تتميز الأجهزة الجديدة بتصميم جديد يذكرنا بـ iPhone 4 (أحد أفضل التصميمات على الإطلاق)، وستحتوي حتماً على كاميرات أفضل ومعالجات أسرع، مع إدخال جيل جديد من أجهزة iPhone.شركة أبل أبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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