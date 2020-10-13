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كيف استطاعت الجبيل جذب استثمارات نوعية؟.. صورتان من "الخريف" تجيبان

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قال: تاريخ عريق ومستقبل واعد.. استقطاب للسكن والسياحة وحاضنة لمقار الشركات

كيف استطاعت الجبيل جذب استثمارات نوعية؟.. صورتان من

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف؛ أن الصور شاهدة على كيف استطاعت الجبيل، جذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى استقطاب استثمارات نوعية في مجال السياحة والترفيه تماشياً مع رؤية المملكة.

وقال "الخريف"؛ في تغريدة له عبر "تويتر"، نشر معها صورتين للجبيل: "هذا سيزيد جاذبيتها للسكن والسياحة، ولتكون حاضنة لمقار شركات واستثمارات تقدم حلولاً وخدمات للقطاع الصناعي".

وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية: "الجبيل تاريخ عريق ومستقبل واعد".

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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