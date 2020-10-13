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.. طيّار روسي يقود مقاتلة بلا غطاء لقمرة القيادة

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بالفيديو.. طيّار روسي يقود مقاتلة بلا غطاء لقمرة القيادة .. طيّار روسي يقود مقاتلة بلا غطاء لقمرة القيادة
كأنه يستعرض بسيارة مكشوفة السقف

بالفيديو.. طيّار روسي يقود مقاتلة بلا غطاء لقمرة القيادة

كأنها سيارة مكشوفة السقف، كشف قصير عن قيام طيّار روسي باستعراض جريء لمهارته في الطيران، ولقدرات طائرته من طراز "سوخوي سو-27"، حيث يطير دون غطاء قمرة القيادة.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، يتضمن مشاهد لطيّار يقود مقاتلة روسية بعيدة المدى طراز "سوخوي سو-27" ، دون غطاء قمرة القيادة المعتادة التي توفر الحماية من العوامل الجوية.

ويظهر في الفيديو الزجاج الأمامي لكابينة القيادة في مكانه، بينما لا يظهر غطاء قمرة القيادة.

وهذا الغطاء الواقي لقمرة القيادة يحمي الطيّارين من الرياح ودرجات الحرارة شديدة البرودة نتيجة للتحليق عالي السرعة والارتفاعات الشاهقة، وكذلك الأمطار والطقس العاصف.

ويبدو، من خلال مقطع الفيديو، أن قائد المقاتلة الروسية ربما يرتدي بذلة طيران ثقيلة للغاية كوسيلة للحماية.

وبحسب ما ذكرته مجلة "بوبلر ميكانكيس" الأميركية، فإنه من المحتمل أن يكون تصوير هذه المشاهد للتأكيد على أن رحلات الطيران على متن المقاتلة "سوخوي سو-27" لا تتعرّض لمشكلات غير متوقعة في حالة هبوط مظلة بشكل مفاجئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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