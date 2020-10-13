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بعد استفزاز بـ"أورتش".. تحذير ألماني مباشر إلى تركيا عنوانه "الدوامة"!

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بعد استفزاز بـ"أورتش".. تحذير ألماني مباشر إلى تركيا عنوانه "الدوامة"! بعد استفزاز بـ"أورتش".. تحذير ألماني مباشر إلى تركيا عنوانه "الدوامة"!
فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية قبيل قمة بروكسل: العقوبات جاهزة للتنفيذ

بعد استفزاز بـ

حذّرت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تركيا من الاستفزازات في شرق المتوسط؛ حيث التوتر السائد بين اليونان وأنقرة على خلفية تنقيب الأخيرة عن الغاز.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي يزور اليونان وقبرص؛ داعيًا أنقرة إلى "وضع حد لدوامة التهدئة والاستفزاز" في شرق البحر المتوسط.

ووفق "رويترز"؛ ففي بيان له، قال "ماس" إنه "في حال جرت فعلًا عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز بالمناطق المتنازع عليها، شرق البحر المتوسط؛ فإن هذه ستكون انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد".

وقبل يومين أعلنت تركيا عزمها إرسال سفينة المسح الزلزالي "أوروتش ريس" إلى شرق المتوسط وخاصة قبالة السواحل اليونانية. في تصعيد جديد مع أثينا حول المنطقة البحرية المتنازع عليها.

خطوة تركية قوبلت بتنديد الاتحاد الأوروبي الذي قرر مناقشتها في قمته المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، في بروكسل.

واستبق الاتحاد انعقاد قمته بتهديد تركيا بفرض عقوبات عليها إذا ما واصلت أنشطتها غير الشرعية في شرق المتوسط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: إن العقوبات جاهزة للتنفيذ فورًا.

وأمس الأحد، نددت اليونان بقرار جارتها تركيا ووصفته بأنه "تصعيد خطير" و"تهديد مباشر للأمن والسلام"؛ بل اعتبرت وزارة الخارجية اليونانية، أنقرة أنها "غير جديرة بالثقة وغير صادقة في رغبتها بالحوار" الذي أبدته خلال الأيام الماضية.ألمانيا تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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