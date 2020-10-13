أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هيئة خليص" تفعّل حملة "الصلاة نور".. برامج وفعاليات ميدانية وتوعوية

Print

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة، بتنفيذ برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانيًّا وتوعويًّا، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثّفت التواجد الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة.

ونشرت عددًا من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعِظَم الشعيرة المباركة.

وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل المتاحة؛ لحثّ أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقهم الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية