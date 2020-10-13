أخبار عاجلة

سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
سبق في أسبوع .. الحرب على الفساد يتصدر اهتمامات القراء والاقتصاد التركي يئن من المقاطعة -
مَن "رشا العبدالله" التي كسبت التحدي ونافست الرجال في مزاد الإبل؟ -
الأسبوع في 8 صور.. شاهد ظهور "الرجل العنكبوت" في المكسيك.. ونمر يعانق شجرة -
باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب -
ألهمهم السعوديون.. اليونان وقبرص وأرمينيا ينضمون إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية -
دور ريادي في القضايا الدولية.. السعودية تتبنى رسالة التعايش والسلام ووحدة الصف العالمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا يواصل ضرباته القياسية في .. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

Print
كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات كورونا يواصل ضرباته القياسية في .. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات
إجمالي المتعافين ارتفع إلى مليون و31785 شخصًا بعدما تماثل 7550 مريضًا للشفاء

كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

سجلت اليوم الثلاثاء، 13868 إصابة بفيروس كورونا في عدد قياسي للإصابات خلال 24 ساعة، وفي ثالث يوم تجاوزت فيه حصيلة الحالات الجديدة 13 ألفًا، مع قفزة حادة في معدل الوفيات.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة بأن 244 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي مقابل 125 أمس الاثنين؛ لتصبح بذلك الحصيلة العامة مليونًا و326178 إصابة و22966 وفاة.

وأشار المركز في تحديثه اليومي، إلى أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى مليون و31785 شخصًا، بعدما تماثل 7550 مريضًا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ فيما تبقى هناك 271427 حالة نشطة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" سجلت العاصمة موسكو 4618 إصابة جديدة مقابل 4395 أمس، مع ارتفاع كبير للوفيات من 34 أمس إلى 58 اليوم؛ لتصل الحصيلة إلى 339431 إصابة، منها 5687 حالة وفاة.

وبلغ مجموع المتعافين في المدينة 264500 شخص، بزيادة 1750 خلال اليوم الماضي.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

الكرملين: الرئيس الروسي بحث هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان مكافحة فيروس كورونا

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باكستان: 17 حالة وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار - الولايات المتحدة تسجل 69 ألفا و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأخبار - الولايات المتحدة تسجل 69 ألفا و 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"كورونا" في روسيا آخر 24 ساعة.. 279 وفاة و14922 إصابة جديدة

"كورونا" في روسيا آخر 24 ساعة.. 279 وفاة و14922 إصابة جديدة

شبكة عيون الإخبارية