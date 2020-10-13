كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

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إجمالي المتعافين ارتفع إلى مليون و31785 شخصًا بعدما تماثل 7550 مريضًا للشفاء

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء، 13868 إصابة بفيروس كورونا في عدد قياسي للإصابات خلال 24 ساعة، وفي ثالث يوم تجاوزت فيه حصيلة الحالات الجديدة 13 ألفًا، مع قفزة حادة في معدل الوفيات.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا بأن 244 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي مقابل 125 أمس الاثنين؛ لتصبح بذلك الحصيلة العامة مليونًا و326178 إصابة و22966 وفاة.

وأشار المركز في تحديثه اليومي، إلى أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى مليون و31785 شخصًا، بعدما تماثل 7550 مريضًا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ فيما تبقى هناك 271427 حالة نشطة.

ووفق موقع "روسيا اليوم" سجلت العاصمة موسكو 4618 إصابة جديدة مقابل 4395 أمس، مع ارتفاع كبير للوفيات من 34 أمس إلى 58 اليوم؛ لتصل الحصيلة إلى 339431 إصابة، منها 5687 حالة وفاة.

وبلغ مجموع المتعافين في المدينة 264500 شخص، بزيادة 1750 خلال اليوم الماضي.روسيا فيروس كورونا الجديد