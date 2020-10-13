ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية- فاطمة الديب:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حملات لضبط الأسواق بمدن ديرب نجم وأبو حماد والزقازيق.

أسفرت الحملات عن ضبط 5 أطنان و 687 كيلو أجزاء دجاج، وطن و 542 كيلو لحوم مُجمدة، و60 كيلو كبدة، جميعها مجهولة المصدر.

وجرى سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.