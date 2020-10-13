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.. العثور على "ملكة المحيط" وعمرها 50 عامًا

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بالفيديو.. العثور على "ملكة المحيط" وعمرها 50 عامًا .. العثور على "ملكة المحيط" وعمرها 50 عامًا
ذاع صيتها بعد فيلم "الفك المفترس"

بالفيديو.. العثور على

اكتشف باحثون يعملون في مياه مقاطعة نوفا سكوشا في كندا، سمكة قرش بيضاء ضخمة تزن 3541 رطلًا، ويبلغ طولها 17 قدمًا وبوصتين، وعمرها 50 عامًا.

وقامت منظمة "أوشاريش"، غير الحكومية، بوضع علامات على أسماك القرش البيضاء وأخذ عينات منها، ووصف علماء المنظمة سمكة القرش الأنثى التي عثر عليها، بأنها "ملكة المحيط"، ويقولون إنهم أطلقوا عليها اسم نوكومي.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، نشرت "أوشاريش" أيضًا مقطع يظهر نوكومي مستلقية على منصة غاطسة خاصة، مبنية على جانب سفينتها البحثية مع باحثين حولها، ثم تسبح بعيدًا.

ويعتبر بعض العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحمة البحرية، وأحد أبرز مفترسات الثدييات البحرية المعروفة قديمًا وحديثًا.

ودائمًا ما يحتل القرش الأبيض المرتبة الأولى في قائمة الحيوانات مهاجمة البشر؛ حيث تسببت لقاءات عدة لأفراد من البشر معه بتعرضهم لإصابات عنيفة، بعضها قاتلة.

يُذكر أن هذا النوع من الأسماك ذاع صيته بعد أن ظهرت في رواية الكاتب الأمريكي، بيتر بينشلي، والفيلم السينمائي المقتبس عنها من إخراج ستيفن سبيلبيرغ، حامل عنوان "الفك المفترس"؛ حيث صورت على أنها آكلة بشر مفترسة، رغم أن الإنسان لا يعتبر فريسة طبيعية أو مفضلة لهذه الحيوانات في واقع الأمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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