مصوّر يوثّق مشهداً ساحراً اختفى بعد ثوان.. أسماك سلمون تفسح الطريق للقرش

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جوائز سيينا الدولية اختارتها لتفوز بجائزة صورة العام في مسابقة التصوير بالدرون

في أثناء مراقبته الحياة البحرية في العام الماضي بأحد شواطئ أستراليا، تمكّن المصوّر جيم بيكوت؛ من توثيق صورة ساحرة اختفت بعد ثوانٍ فقط من التقاطه لها عبر كاميرته.

وفي سبتمبر في عام 2019، التقط صورة فريدة تُدعى "Love Heart of Nature" عندما كان عند شاطئ "نورث أفوكا" في نيو ساوث ويلز، والتي فازت هذا العام في مسابقة التصوير بوساطة "الدرون".

وتُظهر الصورة الساحرة مجموعة من أسماك السلمون التي اتخذت شكل قلب في أثناء إفساحها الطريق لسمكة قرش كانت تسبح بينها في الماء.

وفي أثناء حديثه عن الصورة، قال بيكوت؛ في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "شعرت بالحماس الشديد، إذ إنني لم أرَ الأسماك وهي تشكل هذا الشكل من قبل".

والتقط المصوّر هذا المشهد في أثناء مراقبته أسماك القرش وأسماكاً أخرى، إذ إنها توجد عادةً من يونيو إلى أكتوبر تقريباً، حسب ما قاله.

ولم يدم هذا المشهد الغريب فترة طويلة، إذ بقي شكل القلب الذي شكّلته الأسماك لعدة ثوانٍ فقط، حسبما ذكره.

ويُعد المشهد الذي تكشّف أمامه ذلك اليوم، واحدة من اللحظات التي لا تُنسى بالنسبة إليه كمصوّر.

وكانت هذه الصورة هي المفضلة من بين مختلف الصور التي شاركت في مسابقة التصوير بوساطة الدرون لعام 2020 "The Drone Photography Awards".

واختارت جوائز سيينا الدولية، التي تنظم المسابقة، هذه الصورة لتفوز بجائزة صورة العام.