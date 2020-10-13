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"ثلاثاء ماطر" بالباحة.. و"المدني" يتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول

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"ثلاثاء ماطر" بالباحة.. و"المدني" يتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول "ثلاثاء ماطر" بالباحة.. و"المدني" يتفاعل: ابتعدوا عن مجاري السيول
"الأرصاد": حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة وقلوة والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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