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الأردن : من هي هيفاء الخريشا مستشارة الملك الجديدة ؟؟

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الأردن : من هي هيفاء الخريشا مستشارة الملك الجديدة ؟؟ الأردن : من هي هيفاء الخريشا مستشارة الملك الجديدة ؟؟

جى بي سي نيوز :- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشاراً لجلالة الملك للسياسات، برتبة وراتب وزير اعتباراً من تاريخ 8/10/2020.

 

من هي الخريشا : 

 

-        2018 مدير إدارة الشؤون السياسية في مكتب جلالة الملك المعظم – الديوان الملكي الهاشمي العامر

 

-        2015-2018 نائب مدير الإدارة السياسية في مكتب جلالة الملك المعظم – الديوان الملكي الهاشمي العامر

 

-        2013 – 2015 مدير دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي العامر

 

-        2011 – 2015 محلل سياسات رئيسي في دائرة الشؤون الدولية الديوان الملكي الهاشمي العامر

 

-        2007- 2011 محلل سياسات في دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي العامر

 

-        2006 -2007 مستشار إقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) - فرنسا 

 

 

-      تحمل  ماجستير في سياسات الشرق الأوسط (كليو SOAS - جامعة لندن)

 

-      تحمل  بكالوريوس علوم سياسية ودبلوماسية (جامعة العلوم التطبيقية)

 

 

-       دورة من  كلية الدفاع الفرنسية

 

-       دورة من  كلية ساند هيرست العسكرية

 

-       دورة من جامعة هارفرد  

 

-        دورة من جامعة لندن للاقتصاد LSE

جي بي سي نيوز

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