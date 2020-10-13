الأردن : من هي هيفاء الخريشا مستشارة الملك الجديدة ؟؟

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جى بي سي نيوز :- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشاراً لجلالة الملك للسياسات، برتبة وراتب وزير اعتباراً من تاريخ 8/10/2020.

من هي الخريشا :

- 2018 مدير إدارة الشؤون السياسية في مكتب جلالة الملك المعظم – الديوان الملكي الهاشمي العامر

- 2015-2018 نائب مدير الإدارة السياسية في مكتب جلالة الملك المعظم – الديوان الملكي الهاشمي العامر

- 2013 – 2015 مدير دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي العامر

- 2011 – 2015 محلل سياسات رئيسي في دائرة الشؤون الدولية الديوان الملكي الهاشمي العامر

- 2007- 2011 محلل سياسات في دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي العامر

- 2006 -2007 مستشار إقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) - فرنسا

- تحمل ماجستير في سياسات الشرق الأوسط (كليو SOAS - جامعة لندن)

- تحمل بكالوريوس علوم سياسية ودبلوماسية (جامعة العلوم التطبيقية)

- دورة من كلية الدفاع الفرنسية

- دورة من كلية ساند هيرست العسكرية

- دورة من جامعة هارفرد

- دورة من جامعة لندن للاقتصاد LSE