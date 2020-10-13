بحث جديد عن الجاهزية الإلكترونية أثناء الوباء يكشف عن الثغرات الأمنية والحاجة إلى حلول جديدة

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أعلنت Acronis، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية، عن إطلاق حل Acronis Cyber Protect 15، الذي يدمج النسخ الاحتياطي وعملية الاسترداد لمعالجة الحالات المستعصية والجيل التالي من برامج مكافحة البرامج الضارة والحماية الإلكترونية وأدوات إدارة نقاط النهاية في حل واحد. يزيل هذا التكامل الفريد من نوعه التعقيدات المتعلقة بضمان الحماية الإلكترونية للمؤسسة، مع تحسين وضع استعادة البيانات وإتاحة إنتاجية أكبر.

يصدر هذا المنتج الجديد في وقت تكافح فيه الشركات لحماية بياناتها وبنيتها الأساسية من مخاطر بيئة العمل عن بُعد الجديدة. كشف "تقرير الجاهزية الإلكترونية من Acronis"، والذي شمل 3400 شركة عالمية وعاملين عن بُعد في أعقاب جائحة فيروس كورونا COVID-19 المستمرة، أن 92٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع صرحت أنها اعتمدت تقنيات جديدة لتمكين العمل عن بُعد، بما في ذلك أدوات التعاون في مكان العمل وحلول الخصوصية والحماية الإلكترونية لنقاط النهاية.

يتمثل التحدي الذي يواجه المؤسسات في أن إدارة حماية البيانات عبر شبكة الشركة وجميع تلك الأجهزة الجديدة التي تستخدم مجموعة من الحلول المختلفة أمر مكلف ومعقد ويستغرق وقتًا طويلاً. يؤدي نقص التكامل أيضًا إلى خلق فجوات في دفاعات المؤسسة التي يستغلها مجرمو الإنترنت.

يكشف "تقرير الجاهزية الإلكترونية من Acronis" أنه بينما يستهدف المخترقون العاملون عن بُعد، فإن التصيد الاحتيالي والهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) وهجمات مؤتمرات الفيديو هي التكتيكات المستخدمة الأكثر شيوعًا.

تعرضت 39٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع لهجوم مؤتمرات الفيديو في الأشهر الثلاثة الماضية حيث يعتمد العاملون على تطبيقات مثل Zoom و Cisco Webex و Microsoft Teams . كشفت Cisco مؤخرًا عن ثغرة أمنية في تطبيق Webex الخاص بها والتي قد تسمح للمهاجمين بفتح محتوى قد يكون ذا قيمة أو ضارًا وقراءته وسرقته.

حيث يعتمد العاملون على تطبيقات مثل و و . كشفت مؤخرًا عن ثغرة أمنية في تطبيق الخاص بها والتي قد تسمح للمهاجمين بفتح محتوى قد يكون ذا قيمة أو ضارًا وقراءته وسرقته. كما زادت هجمات البرامج الضارة مثل برامج الفدية أثناء الوباء، حيث أبلغت 31٪ من الشركات عن هجمات إلكترونية يومية حيث تم استهداف نصفها (50٪) مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بما في ذلك في يوليو عندما دفعت شركة رائدة لتقنيات نظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) مبلغًا قدره 10 ملايين دولار في هجوم برامج الفدية WastedLocker . وجدت مراكز تشغيل الحماية الإلكترونية في Acronis (CPOCs ) أن 35٪ من نقاط نهاية العملاء تعرضت لهجمات البرامج الضارة بينما ما زالت في مسارها قبل نشر حل Acronis Cyber Protect .

حيث تم استهداف نصفها (50٪) مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، بما في ذلك في يوليو عندما دفعت شركة رائدة لتقنيات نظام تحديد المواقع العالمي ( ) مبلغًا قدره 10 ملايين دولار في هجوم برامج الفدية . وجدت مراكز تشغيل الحماية الإلكترونية في ) أن قبل نشر حل . تحدث هجمات التصيد الاحتيالي على مستويات تاريخية، وهذا ليس مفاجئًا لأن التقرير وجد أن 2٪ فقط من الشركات تفكر في تصفية عناوين URL عند تقييم حل الحماية الإلكترونية. حيث يتسبب هذا السهو في تعرض العاملون عن بُعد لمواقع التصيد الاحتيالي - اكتشفت فرق مراكز تشغيل الحماية الإلكترونية في Acronis أن ما يقرب من 10٪ من المستخدمين نقروا فوق مواقع الويب الضارة في مايو ويونيو ويوليو.

وتوضح نتائج Acronis والأبحاث الخارجية هذه سبب احتياج المؤسسات إلى حل حماية إلكترونية يقلل من التعقيد ويحسن الأمان لدعم بيئات العمل عن بُعد، ويجب أن يكون الحل فعالاً من حيث التكلفة للتعامل مع نطاق العاملين عن بُعد.

يتطلب المشهد الإلكتروني الحديث حماية حديثة

صرح سيرجي بيلوسوف "SB"، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Acronis "لقد تغير مشهد التهديدات الإلكترونية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وفي الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص. إن حلول مكافحة الفيروسات والنسخ الاحتياطي التقليدية المستقلة غير قادرة على الحماية من التهديدات الإلكترونية الحديثة المعقدة." إن المؤسسات التي تقوم بتحديث مكدسها باستخدام حماية البيانات المتكاملة والحماية الإلكترونية لا تتمتع بأمان أكبر فحسب، بل إنها تخفض التكاليف وتحسن الكفاءات. تعني الأتمتة والإدارة المبسطة لحل Acronis Cyber Protect 15 أن بإمكان أي شركة التقليل من المخاطر وتجنب التوقف عن العمل وزيادة إنتاجية فريق تكنولوجيا المعلومات لديهم."

مع تكامل حل Acronis Cyber Protect 15 الفريد لحماية البيانات وإمكانيات الجيل التالي للحماية الإلكترونية - بما في ذلك الكشف السلوكي المستند إلى الذكاء الاصطناعي الذي يوقف الهجمات الأولية المباغتة، وتصفية عناوين URL، وتقييمات الثغرات الأمنية، وحماية مؤتمرات الفيديو، وإدارة التصحيح التلقائي - تتمتع المؤسسات بالحماية من التهديدات الإلكترونية الحديثة مع ضمان قدرتها على استعادة بياناتها وأنظمتها بشكل أسرع من أي حل آخر.

قد ينقر 10٪ من المستخدمين على الارتباطات الضارة التي تؤدي إلى هجمات التصيد الاحتيالي، ولكن حظرت تصفية عناوين URL في Acronis Cyber Protect هذه المواقع جميعها لحماية المستخدمين وأجهزتهم وبيانات شركاتهم.

في هذه المواقع جميعها لحماية المستخدمين وأجهزتهم وبيانات شركاتهم. تمنع حماية مؤتمرات الفيديو استغلال التطبيقات مثل Zoom و Webex و Microsoft Teams . في الواقع، منع Acronis Cyber Protect تنفيذ التعليمات البرمجية في Webex قبل أن يتم تصحيحها بواسطة Cisco .

و و . في الواقع، منع تنفيذ التعليمات البرمجية في قبل أن يتم تصحيحها بواسطة . أظهر الاختبار الذي أجرته مختبرات الحماية الإلكترونية المستقلة مثل AV-Test و Virus Bulletin أن برنامج الحماية من البرامج الضارة لـ Acronis Cyber Protect يكتشف 100٪ من هجمات البرامج الضارة بدون أي نتائج إيجابية. إذا كانت الشركة المصنعة لنظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) تمتلك حل Acronis Cyber Protect ، فلن تدفع فدية قدرها 10 ملايين دولار.

استنادًا إلى معدل الهجوم الإلكتروني الحالي، فإن التكامل الفريد للنسخ الاحتياطي والحماية الإلكترونية يمكّن حل Acronis Cyber Protect من منع ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من الخسائر المباشرة لعملائها كل عام.

مستقبل الحماية

ستظل الحماية الإلكترونية الشاملة التي يوفرها حل Acronis Cyber Protect ضرورية في مشهد ما بعد الجائحة. في ظل توقع 88٪ من العاملين عن بُعد الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته Acronis العمل من المنزل حتى بعد انتهاء الوباء، فإن ضمان حمايتهم وأمانهم الإلكتروني سيتطلب نوعًا من التكامل والأتمتة موجودين فقط في حل Acronis Cyber Protect 15.

حيث يتم بالفعل الإشادة بالمزايا التي تعود على الأعمال من قبل المؤسسات التي جربت Acronis Cyber Protect 15. حيث أشار مسؤول الشبكة في HomeBuys.com، خورخي ألكسندر، إلى أن "القدرة على الجمع بين النسخ الاحتياطي والاستعادة، مع سطح المكتب البعيد وإدارة التصحيح والحماية من البرامج الضارة في أداة واحدة، تقدم قيمة كبيرة. بدلاً من استخدام أداتين أو ثلاث أدوات، فإن امتلاك أداة واحدة مع وحدة تحكم واحدة هو السبيل للتقدم."