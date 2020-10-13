أمريكية رأس الخيمة تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها

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وأقيم الحفل الذي جرى بالحرم الجامعي تحت اجراءات سلامة استثنائية و بروتوكل صحي مراعيا جميع معايير الوقاية الموصى بها من قبل الجهات الوصية بالدولة، حيث التزمت الجامعة بتقليص عدد الحضور و إلغاء التجمعات داخل مكان الحفل، كما ألزمت أهالي الخريجين بالانتظار داخل سياراتهم، في حين ألزم جميع الخريجين بالخضوع لفحص "الكوفيد-19" قبل حضورهم إضافة إلى ارتداء الكمامات و تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بترك مسافة لا تقل عن مترين عن كل شخص، و هذا لضمان سلامتهم و إكمال فرحة تخرجهم في أفضل الظروف.