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أمريكية رأس الخيمة تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها

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أمريكية رأس الخيمة تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها أمريكية رأس الخيمة تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها
احتفلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مساء الخميس بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها حملة شهادة البكالوريوس والدراسات العليا والبالغ عددهم 176 طالباً وطالبة من مختلف الكليات برعاية وحضورمعالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجلس أمناء الجامعة وسعادة سمية حارب السويدي عضو المجلس الاتحاد عن إمارة رأس الخيمة.
 
وأقيم الحفل الذي جرى بالحرم الجامعي تحت اجراءات سلامة استثنائية و بروتوكل صحي مراعيا جميع معايير الوقاية الموصى بها من قبل الجهات الوصية بالدولة، حيث التزمت الجامعة بتقليص عدد الحضور و إلغاء التجمعات داخل مكان الحفل، كما ألزمت أهالي الخريجين بالانتظار داخل سياراتهم، في حين ألزم جميع الخريجين بالخضوع لفحص "الكوفيد-19" قبل حضورهم إضافة إلى ارتداء الكمامات و تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بترك مسافة لا تقل عن مترين عن كل شخص، و هذا لضمان سلامتهم و إكمال فرحة تخرجهم في أفضل الظروف.
 
وهنأ البروفيسور حسن حمدان العلكيم رئيس الجامعة خريجي الدفعة التاسعة مؤكدا أن الجامعة أبت إلا أن تكمل فرحتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد، كما أعرب عن فخره بنجاحهم في مواجهة التحديات و تجاوز هذه الفترة الحساسة من حياتهم الدراسية.
و قال العلكيم أن الجامعة حريصة دوما على تزويد خريجيها بالعلم والمعرفة و المهارات اللازمة التي تمكنهم من تذليل كافة الصعوبات، وبالتالي المساهمة في نهوض مجتمعاتهم و مساعدتها على تجاوز مختلف المحن التي قد تمر بها ومن ثم بناء نهضتها. و أكد العلكيم أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو والتوسع الأكاديمي في مختلف الكليات والتخصصات من أجل النهوض بمستواها التعليمي وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة للتعليم العالي.
 

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أمريكية رأس الخيمة تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها

أمريكية رأس الخيمة تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها

شبكة عيون الإخبارية