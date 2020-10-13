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"الأرضي" منقطع.. شمال مخطط 7 بـ"شرائع مكة" تشكو من الاتصال!

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"الأرضي" منقطع.. شمال مخطط 7 بـ"شرائع مكة" تشكو من شبكة الاتصال! "الأرضي" منقطع.. شمال مخطط 7 بـ"شرائع مكة" تشكو من الاتصال!
فيما طالب الأهالي بضرورة التدخل العاجل للوقوف على معاناتهم الممتدة لسنوات

اشتكى عدد من سكان شمال مخطط 7 بالشرائع بمكة المكرمة، من تدنٍّ في الاتصال؛ خاصة في الأدوار الأرضية بمنازلهم؛ مطالبين هيئة الاتصالات بضرورة الوقوف على مشكلتهم على وجه السرعة.

وقال "سند العصيمي" وهو أحد السكان في شكواه التي تَلَقّتها "سبق": "تتمثل شكوانا نحن سكان شمال مخطط 7 بالشرائع، في انقطاع وعدم وجود شبكة اتصال جوال خاصة في الأدوار الأرضية بمنازلنا، واتصال متقطع في باقي الأدوار منذ سنوات؛ حيث لم يتم حل المشكلة برغم أننا خاطبنا الهيئة مرات عدة ولكن دون جدوى".

وطالب الأهالي بضرورة التدخل العاجل من الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة الاتصالات، بالوقوف على معاناتهم الممتدة منذ سنوات.مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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