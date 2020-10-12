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خلال هجوم واسع.. "الشرعية" تحرر عدة مواقع من الحوثيين في مأرب

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خلال هجوم واسع.. "الشرعية" تحرر عدة مواقع من الحوثيين في مأرب خلال هجوم واسع.. "الشرعية" تحرر عدة مواقع من الحوثيين في مأرب
مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات الميليشيا في "المخدرة"

خلال هجوم واسع..

شنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، هجومًا واسعًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة المخدرة غربي محافظة مأرب.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن جنود المنطقة العسكرية الثالثة حرروا خلال الهجوم عدة مناطق مهمة في الجبهة، وسط انهيارات كبيرة لعناصر الميليشيا المتمردة.

وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تعزيزات للعدو كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات.

وذكر "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية، استهدفت بها مواقع الميليشيا وتجمعاتها في الجبهة ذاتها.

وبيّن أن المواجهات والقصف الجوي والمدفعي أسفر عن تكبيد الميليشيا الحوثية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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