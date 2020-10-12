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"القناوي" بعد تمديد خدمته أربع سنوات قادمة.. "صحة الحرس" تحظى باهتمام القيادة

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"القناوي" بعد تمديد خدمته أربع سنوات قادمة.. "صحة الحرس" تحظى باهتمام القيادة "القناوي" بعد تمديد خدمته أربع سنوات قادمة.. "صحة الحرس" تحظى باهتمام القيادة
شكرها على الثقة الغالية لتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير

رفع المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبّر الدكتور القناوي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مثمنًا ما تجده الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة المواطنين، وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، على الثقة الغالية التي يجدها منه، وعلى ما تلقاه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومنسوبوها من دعم ومتابعة لتقديم الخدمة الطبية عالية الجودة.

يُشار إلى أن الدكتور بندر القناوي يعدُّ من الكفاءات الوطنية الطبية والقيادية المؤهلة التي تخدم الشؤون الصحية بالحرس الوطني بكل إخلاص وتفانٍ، وهو حاصل على شهادة الزمالة الأمريكية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الكندية في الطب الباطني، وشهادة الزمالة الأمريكية في تخصص الجهاز الهضمي، وزميل الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا، وهو عضو الجمعية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الكلية الأمريكية للجهاز الهضمي، وعضو الجمعية الكندية للجهاز الهضمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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