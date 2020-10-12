أخبار عاجلة

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا -
طريقة عمل السمولينا بودينج -
معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟ -
"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى" -
ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج -
بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"يجب التحرك لإنقاذ الأرواح".. "جونسون" يشدد القيود للحد من تسارع "كورونا"

Print
"يجب التحرك لإنقاذ الأرواح".. "جونسون" يشدد القيود للحد من تسارع "كورونا" "يجب التحرك لإنقاذ الأرواح".. "جونسون" يشدد القيود للحد من تسارع "كورونا"
عرض أمام البرلمان نظاماً يتكون من 3 مستويات

فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، نظامًا متدرجًا لمزيد من القيود على أجزاء من إنجلترا، مع تسارع تفشي المستجد، على الرغم من تصاعد الغضب على حساب تقليص الحريات.

وقال "جونسون" أمام البرلمان: "يجب أن نتحرك لإنقاذ الأرواح، لكنني لا أريد إغلاقًا وطنيًا آخر"، وفقاً لـ"رويترز".

ويُعد نظام "جونسون" المكون من ثلاثة مستويات، الذي أعلن عنه في البرلمان، محاولة لتوحيد مجموعة من القيود المعقدة والمربكة في كثير من الأحيان المفروضة في جميع أنحاء إنجلترا، وسيصوت المشرعون على هذه الخطوة.

وتتضمن عمليات الإغلاق مراكز الترفيه في المناطق الموضوعة في مستوى التنبيه المرتفع جدًا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى

د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

تفاصيل إصابة رونالدو بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية